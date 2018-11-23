شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: حكم الإخوان كان أحلك فترة مرت بها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشعب المصري بكافة إنتماْءاته الدينية شعب يعيش في إنسجام ولا يعرف التفرقة ولكن بين الحين والآخر يحدث ما يعكر الإنسجام المجتمعي للأسف الشديد.

وأضاف «الفقى»- خلال إدارته للمائدة المستديرة التي نظمتها أيبروشية الكنيسة الأسقفية تحت عنوان «المواطنة الضامنة للتنوع» في الاسكندرية مساء أمس- أن الفترة التي حكم فيها جماعة الإخوان المسلمون البلاد كانت من أصعب وأحلك الفترات التي اجتازها الشعب المصري حيث رفض الشعب هذا الحكم وانتفض ضد ما اعتبره استخدام الدين للتمييز والإقصاء من جانب الإخوان.

ووجه «الفقى» حديثه إلى اللورد أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الكومنولث والمندوب الشخصي لرئيسة وزراء بريطانيا لشئون الحريات الدينية المشارك في المائدة قائلاً: «أنه من المحير أن نرى جماعة الإخوان وهي تستغل الحرية في المجتمع البريطاني لتنظيم المؤامرات ضد الشعب المصري».

ورحب المطران الدكتور منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الافريقي بالحضور المشاركين في المائدة المستديرة، وقال إن المواطنة هي حلم كل شعوب العالم وذكر كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ الذي أكد فيه أنه لا تمييز بين المصريين وأن حرية العبادة مكفولة وأيضا حرية الاعتقاد.

وتساءل «حنا» خلال اللقاء: «كيف تتحقق هذه الرؤية الرائعة على أرض الواقع مؤكدأً أن هذا هو مسؤولية الجميع؟».

وأضاف المطران حنا أن التمييز بين المواطنين يحدث في كل دول العالم بدليل وجود مجالس لمحاربة التمييز في جميع الدول المتقدمة مقترحاً انشاء مجلس مستقل لمحاربة التمييز في مصر وذلك طبقاً للمادة 53 من الدستور المصري.

بدوره قال اللورد أحمد أنه منذ أن وصل إلى القاهرة قام بزيارة الأزهر الشريف والكنيسة وأيضا معبديهودي ورأى مدى الأمن والأمان الذي يعيش فيه أتباع الديانات وحرية العبادة التي يتمتعون بها.

ورد اللورد أحمد على استفسار الدكتور مصطفى الفقى بشأن تواجد الإخوان المسلمين بالمملكة المتحدة وهم يكيدون للشعب المصرى المؤامرات قائلاً إنه يدرك تماما أسباب القلق لدى الشعب المصرى من الاخوان المسلمين مشيداً لالتعاون والعلاقات القوية بين مصر والمملكة المتحدة.

وتحدث الشيخ أبوزيد الأمير منسق بيت العائلة المصرية، قائلا إن بيت العائلة يقوم بجهود كبيرة لتدريب الأئمة والقسوس على العمل المجتمعى المشترك وتجديد الخطاب الدينى السالامى والمسيحى على السواء.

وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق ورئيس لجنة الحوار بين الأديان بالاتحاد الأوروبي، إنه من الصعب التفرقة بين المصريين، وأن الدستور المصرى ينص صراحةً على حقوق المواطنة.

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، على أهمية تحليل الوضع الحالى في المجتمع ودراسة كيفية تحقيق المواطنة التي يقرها الدستور وتؤكدها رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبرز هنا أهمية التعليم في مواجهة الطائفية.