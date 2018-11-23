شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يناقش التعاون مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووفد من شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط (CNRC) ، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك.

أكد "العصار" خلال اللقاء على التعاون الدائم بين الوزارة وشركات قطاع الأعمال من خلال تبادل ونقل المعرفة والتكنولوجيا مع الشركات المماثلة بالإنتاج الحربى لتحقيق التكامل من أجل النهوض بالصناعة الوطنية.

واستعرض "العصار" الإمكانيات المتاحة لمصانع وشركات الإنتاج الحربى وما تمتلكه من خبرات وإمكانيات، موضحا أن شركات الانتاج الحربى بإمكانيتها التكنولوجية والبشرية يمكنها أن تشارك فى المقترح الذى تم عرضه بإقامة شراكة بين شركة قطاع الأعمال العاملة فى مجال انتاج الإطارات والشركة الصينية وذلك لإنتاج أنواع من الإطارات لا يتم انتاجها بمصر مع تصديرها للدول المحيطة، كما تم الاتفاق مع الشركة الصينية على التعاون فى مجال منتجات شركات الانتاج الحربى من الكيماويات وذلك لتطوير المنتجات الكيماوية والبويات بشركات الإنتاج الحربى.

وأعرب "العصار" عن رغبة الإنتاج الحربى فى الاستفادة من خبرات شركة(CNRC) الصينية فى مجال تصنيع إطارات السيارات الملاكى – الأتوبيسات – الشاحنات – الجرارات الزراعية - المعدات - السيور الناقلة لما لها من خبرات تكنولوجية هائلة فى هذا المجال، وبما يخدم تطوير صناعة الشاحنات والجرارات الزراعية والمعدات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى، إلى جانب توطين صناعة الإطارات محلياً وسد احتياجات السوق المصرى منها بما يوفر العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد الوطنى للبلاد .

من جهته، أكد الدكتور هشام توفيق على أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تحقيق التكامل بين الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام والتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية ويعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع إحدى الشركات العالمية للتوسع فى تصنيع إطارات الجرارات الزراعية بمقاسات متعددة من خلال شركة النقل والهندسة التابعة لها بما يخدم احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير للخارج.

كما أعرب "توفيق" عن تقديره لدور وزارة الإنتاج الحربى وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية من خلال استقدام أحدث سبل التكنولوجيا المتطورة وتزويد شركاتها التابعة لها لتصنيع منتجات عديدة يتم استيرادها من الخارج من أجل توفيرها محلياً لدعم اقتصاد البلاد .

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام وفد فنى من الشركة الصينية بزيارة شركات قطاع الأعمال العاملة فى مجال الإطارات وشركات الإنتاج الحربى للإطلاع على الامكانيات المتوفرة بها وتحديد أوجه التعاون.