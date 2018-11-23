تعرف على ما حققه "تكافل وكرامة" بعد مرور 3 سنوات على إطلاقه × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مساعدات البرنامج على مدار 3 سنوات منذ إطلاقه إلى 2 مليون و230 ألف أسرة .

"واليوم السابع "ينشر تقريرا معلوماتيا عن إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" بعد مرور 3 سنوات على إطلاقه فى نقاط محددة:

1-بدأ تطبيق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية .

2- بلغ عدد المستفيدين من البرنامج على مدار 3 سنوات 2 مليون و 230 ألف أسرة بما يعادل 9.5 مليون فرد مستفيد .

3- صرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وذوى الإعاقة وكبار السن أكثر من 65 عاما وفقا لشروط الاستحقاق.

4- توجيه أكثر من 63 % من مساعدات البرنامج للصعيد نظرا لارتفاع الفقر فى هذه المحافظات .

5- 88% من المستفيدات سيدات .

6- إعداد قاعدة بيانات عن جميع الأسر التى تقدمت للبرنامج سواء كانت مقبولة أو تم رفضها لعدم استحقاقها

7- تحقيق مشروطية التعليم فى انتظام أطفال الأسر المستفيدة فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل 80% .

8- ضرورة انتظام الأم فى إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة

9- ميكنة القومسيون الطبى للكشف عن الأشخاص ذوى الاعاقة للتأكد من استحقاقهم لمساعدات البرنامج .

10- توفير 90 ألف فرص عمل للقادرين على العمل سواء كان من أبناء الأسر المقبولة فى البرنامج أو غيرها من الأسر الأخرى .

11- اقتصار صرف الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بالأسرة بدلا من 3 أطفال اعتبارا من يناير المقبل.

12- ساهم البرنامج في انخفاض احتمالية معاناة الأسر المستفيدة من الفقر بنسبة %11 وفقاً لخط الفقر العالمي وبنسبة %8 وفقاً لخط الفقر الإقليمى .