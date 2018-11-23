شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من شمال سيناء: الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برسالة، قال فيها: من هنا، من شمال سيناء الأرض الطيبة المباركة ، أرض السلام ، أرض العزة والكرامة والنصر ، أرض الرجال العظماء الذين رووا ترابها الندي بدمائهم العطرة الزكية ، الذين نذروا أنفسهم لله ، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه " فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا " من هنا نؤكد أن الإسلام هو فن صناعة الحياة لا الموت.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية خلال زيارته شمال سيناء: دورنا أن نعمر الدنيا بالدِّين، لا أن نخربها باسم الدين ، فالأديان جاءت للبناء لا الهدم ، لتحقيق سلام الإنسانية لا إبادتها ، لسعادة البشرية لا لشقائها.
واستكمل مختار جمعة: يشرفنى أن أوجه تحية خاصة بل شديدة الخصوصية لأبطالنا العظماء من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال جميعا ، الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن والذود عن حياضه ولو كلفهم ذلك حياتهم أو راحتهم أو أعز ما يملكون من عرض الدنيا ، فبورك وطن هؤلاء رجاله ، وبورك رجال تلك همتهم وعزيمتهم وهذا ولاؤهم لوطنهم وحبهم له ، وتلك تضحياتهم في سبيله.
وقال الوزير: من شمال سيناء المباركة وتحيا مصر عزيزة وأهلها في رباط إلى يوم القيامة.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من شمال سيناء: الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .