شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد بسبب سوء الحالة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت، اليوم، مدن ومراكز محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى انهمرت بكثافة على المدن الساحلية مثل إدكو ورشيد. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد وميناء المعدية بمركز إدكو بسبب ارتفاع حركة الأمواج عن معدلاتها. ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة إزالة آثار الأمطار الغزيرة. مشيرا إلى استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور على مدار الساعة للإبلاغ عن أى طارئ فى هذا الشأن. ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمراجعة الوحدات المحلية لمعداتها الخاصة بإزالة آثار الأمطار، وكذلك جاهزية الصفايات فى الشوارع المختلفة لتصريف المياه. كما وجه بتطهير الترع والمصارف وتسليك بلاعات الصرف لمواجهة الأمطار ورفع المخلفات، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة تشغيل محطات الصرف الزراعى ووحدات الطوارئ بها.

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