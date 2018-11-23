شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحذر من السرعات الزائدة بسبب هطول أمطار بالطرق بين المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من القيادة بسرعات عالية بسبب هطول أمطار بالطرق الرابطة بين المحافظات، لمنع وقوع الحوادث المرورية التى تؤدى ﻻنقلاب السيارات، مع عدم التحكم فى عجلة القيادة على الطرق. وشهد طريق القاهرة إسكندرية الزراعى والصحراوى والساحلى الدولى والطرق المؤدية لمحافظة اﻹسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس هطول أمطار وانخفاض ملحوظ للرؤية الأفقية وعلى المسافرين وقائدى المركبات المختلفة بتوخى الحذر أثناء القيادة.

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