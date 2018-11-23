مصر | عاجل.. المرور تحذر سائقي السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المرور تحذر سائقي السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت اﻹدارة العامة للمرور قائدي السيارات، في أثناء القيادة تحت الأمطار؛ لمنع وقوع الحوادث المرورية التي تؤدي ﻻنقلاب السيارات، مع عدم التحكم في عجلة القيادة على الطرق.

وشهدت محافظة القاهرة، قبل قليل، هطول الأمطار بغزارة، مع انخفاض ملحوظ للرؤية الأفقية، حيث ناشدت إدارة المرور المسافرين وقائدى المركبات المختلفة توخي الحذر في أثناء القيادة.