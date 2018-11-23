كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المرور تحذر سائقي السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت اﻹدارة العامة للمرور قائدي السيارات، في أثناء القيادة تحت الأمطار؛ لمنع وقوع الحوادث المرورية التي تؤدي ﻻنقلاب السيارات، مع عدم التحكم في عجلة القيادة على الطرق.
وشهدت محافظة القاهرة، قبل قليل، هطول الأمطار بغزارة، مع انخفاض ملحوظ للرؤية الأفقية، حيث ناشدت إدارة المرور المسافرين وقائدى المركبات المختلفة توخي الحذر في أثناء القيادة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | عاجل.. المرور تحذر سائقي السيارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .