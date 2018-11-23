أخبار مصر | عاجل.. خبر هام لحاملي البطاقات التموينية

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسئولي هيئة الرقابة الإدارية؛ في اجتماع؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بسلامة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم العيني.

المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل سيكون لدى وزارة التموين قاعدة بيانات صحيحة يتم بناءً عليها صرف المقررات للمستفيدين من السع التموينية والخبز.

وأشار إلى أن الاجتماع، شهد أيضاً مناقشة ومراجعة السيناريوهات المقترحة لزيادة كفاءة منظومة الدعم العينى، ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا، ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.