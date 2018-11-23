أخبار مصر | "البيطريين" تعقد جمعيتها العمومية اليوم لمناقشة مشاكل الطب البيطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تعقد جمعيتها العمومية اليوم لمناقشة مشاكل الطب البيطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، جمعية عمومية طارئة، ظهر اليوم الجمعة، بمقر دار الحكمة بالقصر العينى، وذلك لمناقشة مشاكل الطب البيطرى، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.

وكان الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، وجه دعوة للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكثر من 40 عضو بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطرى، ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعددا من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطرى، للمشاركة بفعاليات العمومية.