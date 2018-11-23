أخبار مصر | عاجل.. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تساقطت أمطار بشكل غزير على سماء الجيزة والقاهرة، منذ قليل، وما زالت تتساقط بشكل متقطع. خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقوعوا أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

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