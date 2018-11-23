شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توزع 30 طن يود بالمجان على المصانع لإضافته إلى ملح الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير 30 طنًا من يودات البوتاسيوم لايدنه اللازمة لتزويد ملح الطعام بعنصر اليود الهام فى عمليات التغذية السليمة. وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، إن المصانع تحصل سنويًا على أيودات البوتاسيوم بالمجان من خلال وزارة الصحة لتزويد ملح الطعام بعنصر اليود. وأضاف المصدر، أن قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة يبذل جهدًا كبيرًا فى توفير سبل التغذية الصحيحة للمواطنين.

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