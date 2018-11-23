شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظتا القاهرة والجيزة تساقط أمطار غزيرة، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وتكاثر الغيوم. وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا سقوط الأمطار اليوم، الجمعة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين.

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .