شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد زيارته إلى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد وزير الخارجية سامح شكرى إلى القاهرة قادما من صوفيا بعد زيارة لبلغاريا استغرقت يومين.

وأجرى وزير الخارجية أمس مباحثات مع رئيس بلغاريا رومن راديف، ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف، ووزيرة الخارجية إيكاترينا زاخارييفا، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما تم التوقيع على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، بهدف إرساء دعائم جديدة للعلاقات الثنائية.