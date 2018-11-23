شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تسابق الزمن لتوصيل مياه الشرب لمناطق قنا وسوهاج المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسوهاج وقنا الزمن للإنتهاء من مشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة أو تحسين جودة الخدمة من خلال إنشاء محطات مياه نقية في عدة مناطق ، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة في مراكز المحافظتين .

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروعات تشهد معدلات تقدم مرتفعة في عملية التنفيذ ، مشيرا إلى أن البرنامج استثمر حوالي 190 مليون جنيه خلال خطة العام الأول الجاري تنفيذها حالياً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك بناءً على ما اقترحه المواطنون في جلسات التشاور العامة التي عقدت معهم أثناء عملية التخطيط .



وأكد الوزير على أن اهتمام البرنامج بإتاحة وتحسين جودة خدمة مياه الشرب يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وللسادة المحافظين والتي تركز على إعادة بناء الإنسان المصري من خلال عدة محاور أهمها الحفاظ على البيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم ، وأشار اللواء شعراوي إلي أن الاهتمام بهذه الخدمة الحيوية يأتي في سياق الإلتزام ببرنامج الحكومة خاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، كما ان مشروعات مياه الشرب ضرورية للاستثمار والتنمية وحقوق الانسان أيضاً .



وأوضح اللواء محمود شعراوى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر – الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ، وتمويل مكافىء من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار " ، يهدف لإحداث نقلة نوعية للتنمية في محافظتي قنا وسوهاج ، من خلال تكثيف الاستثمارات الحكومية ، وخلق بيئة داعمة وممكنة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتوفير بنية أساسية قوية لخدمة التنمية والاستثمار ، وهو ما لا يمكن إنجازه بدون الاهتمام بخدمة حيوية كخدمة مياه الشرب .



وكشف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن أنه يجري حاليا تنفيذ 12 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال البرنامج ، وذلك بواقع 5 مشروعات في محافظة سوهاج ، 7 مشروعات في محافظة قنا ، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء 4 محطات مياه شرب ، ومد شبكات مياه شرب نقية باطوال 128 كيلو متر لمناطق كانت محرومة تماما من الخدمة ، وإحلال وتجيد شبكات مياه شرب متهالكة وتشكل خطورة على صحة المواطنين باطوال تزيد عن 200 كيلو متر ، فضلا عن إنشاء خطوط طرد كبيرة لنقل المياه من محطات المياه النقية إلى الشبكات الفرعية في المحافظتين .



وأشار مدير البرنامج إلى أن غالبية هذه المشروعات قاربت على الانتهاء ، وقبل شهر مارس 2019 سيكون اكثر من 660 ألف مواطن بمحافظتي قنا وسوهاج يتمتعون بخدمات مياه نقية وآمنة ، وأكد مدير البرنامج على أن بعض المشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها إلى أكثر من 90% ، مشيرا إلى أن البرنامج هدفه النهائي تحويل قنا وسوهاج إلى نموذج للمحافظات القادرة على تقديم خدمات البنية الأساسية لمواطنيها بجودة عالية وفي إطار تشاركي واضح .