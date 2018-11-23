شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرية روضة الشهداء بسيناء × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرية الروضة بشمال سيناء، التى تحيى مصر اليوم الذكرى الأولى لرحيل أبنائها الشهداء، هى إحدى أهم قرى سيناء على طريق العريش القنطرة الدولى الساحلى .

وحسب البيانات الرسمية لمحافظة شمال سيناء أن قرية الروضة هى :

1 - إحدى قرى مركز بئر العبد، وتنقسم لـ 4 توابع وهى فرار – غريف الغزلان – حميد – أبو عرادة .

2 - يسكن القرية عائلات من أبناء قبيلة السواركة ، وقبيلة بلى .

3 - المساحة المأهولة بالسكان 6 كم، عدد السكان ذكور 1227، اناث 1197، معدل النمو السكانى 1.9% .

4 - يتوفر بها مبنى وحدة محلية يعمل فيه 20 موظفا، وإجمالى الوحدات السكنية 57 حكوميا و 323 خاصا، ونسبة البطالة 40%.

5 - أهم الأنشطة الاقتصادية الرئيسية : استخراج الملح – صيد الأسماك – الزراعة – الرعي .

6 - تبعد القرية عن عاصمة المركز التابعة له بئر العبد ب 35 كيلو مترا.

7 - الخدمات التعليمية فى قرية الروضة حضانة واحدة، و 18 فصل إبتدائى و 6 اعدادي 3 ثانوى، للتعليم العام، ومعهد ازهرى به 6 فصول .

8 - تتوفر بالقرية وحدة صحية ، وصيدلية و 2 سيارة إسعاف، ويوجد مكتب بريد وسنترال، وجمعية لتنمية المجتمع .

9 - أهم ما تنتجة القرية من ثروات هو خام الملح بمعدلات تصل خلال شهر 520000 طن .

10 - وفى القرية وتوابعها 6 مساجد أكبرها المسجد الذى يحمل اسمها وفيه أزهق ارهابيون أرواح المصلين.