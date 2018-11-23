شكرا لقرائتكم خبر عن 102 رحلة تغادر مطار القاهرة فى طريقها للمطارات والعواصم العربية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الجمعة، 102 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى، متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية.

ومن المقرر أن يتم تسيير 29 رحلة جوية تنطلق إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية، لنقل نحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى، حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية.

وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية، تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى.

وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب، وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.