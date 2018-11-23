"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إدارة مرور القاهرة ، إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، اليوم الجمعة ، لمدة شهر ، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة . وأوضحت الإدارة العامة للمرور ، أن اﻷعمال ستكون في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع ، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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