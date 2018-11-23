شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات السيسي.. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر النشاط الرئاسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/ التي أبرزت استعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022)، وكذلك توجيهات الرئيس في اجتماع حكومي آخر بتكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية.

كما تابعت الصحف الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري إلى جمهورية بلغاريا، حيث التقى رئيس بلغاريا «رومن راديف»، وكذلك لقائه رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، وبرز في الصحف أيضا تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن خدمات الدعم النقدى ستقتصر على طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من شهر يناير المقبل، لتتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة، هي في أمس الحاجة إلى الدعم.

وأحيت الصحف الذكرى الأولى للأحداث المؤسفة التي شهدها مسجد الروضة، مبرزة جهود الدولة بمختلف أجهزتها في تحد واضح للإرهاب والتأكيد على أن هناك ألف يد تبني مقابل آياد شيطانية خبيثة تهدم، حيث يتم اليوم افتتاح عشرات المشروعات الخدمية والتنموية عقب أداء محافظ شمال سيناء وقيادات الأوقاف والأزهر وعدد كبير من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية وآلاف المواطنين، صلاة الجمعة بمسجد الروضة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لتغطية نشاط الرئيس السيسي، حيث استعرض الرئيس مع اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوضع النهائى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 / 2022)، تمهيداً لإطلاقها في اليوم العالمى لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى طلب استمرار هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدى للفساد بكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة على مستوى مختلف الوزارات والمحافظات، والمرتبطة بصورة مباشرة بتحسين المستوى المعيشى للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، كما تطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية، الذي يعد من أهم ثماره تدقيق البيانات لـ 14 مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي أكد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، على الأولوية المتقدمة التي يحظي بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، أخذاً في الاعتبار دوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ المشروعات في هذا المجال وتكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية؛ بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية بحيث تكون مؤهلة للعمل في بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يساهم في إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقمياً، توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.

إلى ذلك، تابعت الصحف الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية، حيث نشرت صحيفة (الأهرام) أن سامح شكرى استعرض خلال لقائه رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف أمس، في مستهل زيارته صوفيا، التحديات المشتركة التي تواجه مصر وبلغاريا وسبل التصدى لها، وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب وجهود مصر لمكافحته والدور الذي يقوم به الأزهر الشريف منارة للإسلام الوسطي.

وأضافت الصحيفة أن شكرى استعرض- أيضا- النموذج الذي تقدمه مصر لإعلاء ثقافة وقيم التسامح بين الأديان والنجاحات التي حققتها في وقف تدفقات الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، مؤكداً أن التركيز على الحلول الأمنية لهذه القضية، دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر، لن يؤدى إلى تحقيق النتائج المنشودة ولن يُفضى سوى إلى نتائج قصيرة الأجل.

وأشارت إلى أن شكري التقى كذلك مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، حيث أشاد وزير الخارجية بالزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء البلغاري إلى مصر أخيرا، وبالمباحثات الموسعة مع الرئيس السيسى التي أسفرت عن نتائج مهمة، أبرزها الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين وعضوية الوزراء المختصين.

وفي سياق محلي آخر، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تأكيده أن برنامج الدعم النقدي المشروط جاء استجابة لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنا وسعيا لإرساء قَواعد التنمية الشاملة والمستدامة ولإقرار السلم المجتمعي بوجهي عام .

وذكرت الصحيفة أن مدبولى أكد- خلال مشاركته في مؤتمر (تكافل وكرامة) الثالث تحت عنوان (من الحماية إلى الإنتاج) بحضور عدد من الوزراء والسفراء- أن خدمات الدعم النقدى ستقتصر على طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من شهر يناير المقبل، لتتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة، هي في أمس الحاجة إلى الدعم، مؤكدا أنه من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسر أخرى من الدعم كلية.

وإحياء لذكرى مرور عام على الأحداث المؤسفة التي مسجد الروضة، أبرزت صحيفة (الأهرام) افتتاح عشرات المشروعات الخدمية والتنموية في هذه القرية اليوم عقب أداء محافظ شمال سيناء وقيادات الأوقاف والأزهر وعدد كبير من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية وعديد من مختلف مؤسسات المجتمع المدنى وآلاف المواطنين بشمال سيناء، صلاة الجمعة بمسجد الروضة، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من وسائل الإعلام محلية وعربية توافدت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم اليوم افتتاح 25 منزلا مجهزا تكفل بها الأزهر الشريف، و270 منزلا تولت وزارة الأوقاف تحمل نفقاتها، فيما قامت جمعية الأورمان بمشاركة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتجهيز 54 منزلا بالفرش وتم رفع كفاءتهم وتشييدها على احدث الطرز المعمارية، وهناك 100 منزل آخر جاري تجهيزها من مؤسسة (مصر الخير).

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الدكتور محمد شاكر- خلال القائه كلمة مصر أمام المكتب التنفيذي الرابع والثلاثين للمجلس الوزاري العربي للكهرباء- تأكيده أن اللجوء للطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه للدول العربية وفقا لتوصيات المنتدى العربي، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق مشتركة يصحبها بنية تحتية مكتملة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن شاكر استعرض تطور دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل، لما له من أهمية قصوى، ويوليه ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية له، ويُعد أحد أهم محاور التعاون العربى، لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

أما صحيفة (الأخبار) فنقلت عن مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار شعبان عبدالجواد القول إن السفارة المصرية بسويسرا تسلمت أمس 26 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال، كان قد تم عرضها للبيع بأحد المواقع الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالجواد أوضح أن القطع الأثرية ستعود إلى مصر قريباً، لافتا إلى أن تلك القطع عبارة عن تمثالين فرعونيين من «الأوشابتي»‬ صغيري الحجم يمثلان المعبود (‬أنوبيس)، وهو إله الموتي عند المصري القديم، وتمثال آخر «‬أوشابتي»، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من «‬الفيانس» تمثل بعضها الرموز الفرعونية.

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة المالية أرسلت منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2019/2020) إلى جميع جهات الدولة، وتضمن استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% في العام المالي الماضي؛ ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط حدد خمسة أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة، وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لاتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.