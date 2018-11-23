شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر»: الربط الكهربائى يمهد لسوق عربية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الربط الكهربائى يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، تعتمد على وجود إطار تشريعى ومؤسسى متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة، كما أن اللجوء للطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجياً بالنسبة للدول العربية.

واستعرض «شاكر»، خلال رئاسته اجتماع المكتب التنفيذى الـ34 للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تطور دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل، لما له من أهمية قصوى، نظرًا لتوجهات المجلس الوزارى العربى للكهرباء، والذى يُعد أحد أهم محاور التعاون العربى، نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية، الذى صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتى وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن، موضحا أنه سيعرض خلال الاجتماعات آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، لكل من الاتفاقية العامة «GA»، واتفاقية السوق «PAEM»، متمنيًا الموافقة على رفع موضوع دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها فى لبنان يناير المقبل.

وفى إطار تنمية ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية فسيتم «دمج المعرض التاسع للمعدات والتجهيزات الكهربائية فى الوطن العربى مع معرض الاتحاد العربى للكهرباء فى المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2018، على هامش المؤتمر العام السادس للاتحاد العربى للكهرباء، ندعو السادة الوزراء إلى حث الشركات العاملة فى مجال صناعة المعدات الكهربائية على تكثيف المشاركة فى هذا الحدث.

وأضاف «شاكر» أنه فى إطار اعتماد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التى أقيمت بالرياض عام 2013، والتى وضعت الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، بهدف وضع إطار عمل عربى مشترك لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة العربى، وسيتم عرض النسخة النهائية من الاستراتيجية لاعتمادها وفقًا لقرار المجلس والموافقة على عرضها على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة بلبنان، لإطلاقها من قبل القادة العرب، كما سيتم عرض دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الدول العربية فى نسخته المحدثة الإصدار الرابع.

وأوضح أنه تمت إقامة «المنتدى العربى الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض التقنى بالكويت، من 6-7 مايو الماضى، تحت شعار «الطاقة المستدامة الاستثمار والتشغيل والتكنولوجيا»، تحت رعاية الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والمهندس بخيت شبيب، وزير النفط والكهرباء والماء بالكويت، وبتنظيم إدارة الطاقة بأمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء، مع كل من وزارة الماء والكهرباء، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «RCREEE»، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «اسكوا»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ».

وفى مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء فى الدول العربية، أشار إلى أنه سيتم عرض النسخة المعدلة من الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة للنظر فى اعتمادها، وفيما يخص الاستمرار فى تنظيم احتفاليات اليوم العربى لكفاءة الطاقة والمسابقة بشكل سنوى، سيتم عرض الإجراءات التى تم اتخاذها للاحتفال بمراسم تسليم الجائزة لهذا العام على هامش المنتدى العربى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالكويت، والخاص بأفضل الممارسات والإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة فى مجال التكييف، كما سيتم استعراض ما قامت به الأمانة بالتعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية المختلفة، وخاصةً التعاون العربى الصينى، حيث استضافت مصر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة تحت شعار «حزام واحد طريق واحد وفرص استثمارية واحدة»، فى الفترة من 5- 8 نوفمبر الجارى، وبرعاية وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية فى مجال الطاقة التى تواجه كل من الصين والدول العربية، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين من خلال 5 جلسات فى مجالات «الكهرباء والربط الكهربائى- الطاقة المستدامة- الطاقة النووية- النفط والغاز الطبيعى- الفرص الاستثمارية».