شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مدرسة علمية جديدة تفتتحها الأوقاف ضمن 139 كيانا علميا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسجد المحاضر الكتاب العلمي مسجد العباسي شبين الكوم د / محمد السيد عبد الرازق الشمائل المحمدية الشيخ / محفوظ خطاب محمد خطاب الحكم العطائية الشيخ / سمير فوزي سلامة بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / محمود محمد مرسي المنتخب في التفسير الشيخ / ممدوح محمد فوزي دليل الفالحين د / محمد السيد عبد الرازق الشمائل المحمدية الشيخ / محفوظ خطاب محمد خطاب الحكم العطائية الشيخ / سمير فوزي سلامة بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / محمود محمد مرسي المنتخب في التفسير الشيخ / ممدوح محمد فوزي دليل الفالحين مسجد الغامري أشمون د/ عبد الفتاح فاروق إبراهيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد د / إبراهيم عبد العاطي دليل الفالحين الشيخ / محمد سعيد جابر الشمائل المحمدية الشيخ / أنور محمد محمد عبد النبي الحكم العطائية الشيخ / محمد السيد عبد الغني المنتخب في التفسير د/ عبد الفتاح فاروق إبراهيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد د / إبراهيم عبد العاطي دليل الفالحين الشيخ / محمد سعيد جابر الشمائل المحمدية الشيخ / أنور محمد محمد عبد النبي الحكم العطائية الشيخ / محمد السيد عبد الغني المنتخب في التفسير مسجد أولاد غانم إدارة منوف الشيخ / فتحي رمضان الزغم دليل الفالحين الشيخ / غريب غريب السيد خليفة الشمائل المحمدية الشيخ / حمادة عبد المقصود مراد الحكم العطائية الشيخ / السيد فتحي مدكور بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / سمير مرزوق الصعيدي المنتخب في التفسير الشيخ / فتحي رمضان الزغم دليل الفالحين الشيخ / غريب غريب السيد خليفة الشمائل المحمدية الشيخ / حمادة عبد المقصود مراد الحكم العطائية الشيخ / السيد فتحي مدكور بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / سمير مرزوق الصعيدي المنتخب في التفسير مسجد عمارة إدارة قويسنا الشيخ / حسام محمد علي الشتيحي بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / أحمد عشماوي زيدان المنتخب في التفسير الشيخ / علي علي إبراهيم سليمان دليل الفالحين الشيخ / عمرو السيد عبد المقصود الشمائل المحمدية الشيخ / عصام الدين أبو العزم القلشي الحكم العطائية الشيخ / حسام محمد علي الشتيحي بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / أحمد عشماوي زيدان المنتخب في التفسير الشيخ / علي علي إبراهيم سليمان دليل الفالحين الشيخ / عمرو السيد عبد المقصود الشمائل المحمدية الشيخ / عصام الدين أبو العزم القلشي الحكم العطائية مسجد موسى العليمي إدارة بركة السبع الشيخ / ضياء الدين سليمان خليفة تدريب الراوي الشيخ / أسامة عبد الحميد قاسم الشمائل المحمدية الشيخ / محمد محمود محمد القويسني الحكم العطائية الشيخ / سامي إبراهيم علام المنتخب في التفسير الشيخ / مجدي عبد الحميد عبد العزيز بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / ضياء الدين سليمان خليفة تدريب الراوي الشيخ / أسامة عبد الحميد قاسم الشمائل المحمدية الشيخ / محمد محمود محمد القويسني الحكم العطائية الشيخ / سامي إبراهيم علام المنتخب في التفسير الشيخ / مجدي عبد الحميد عبد العزيز بداية المجتهد ونهاية المقتصد

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مدرسة علمية جديدة تفتتحها الأوقاف ضمن 139 كيانا علميا.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .