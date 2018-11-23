شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تؤكد إجماع اللجنة حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك إجماعًا لدى أعضاء اللجنة حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مناقشته والتوافق عليه خلال دور الانعقاد الحالى.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الخلاف بين نواب البرلمان حول التعديلات الخاصة فى هذا القانون، ولكن لا يوجد اعتراض من جانب النواب على ضرورة إصداره.

ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستجمع كل وجهات نظر النواب حول تعديل قانون الإيجار القديم، قبل أن تتوافق على تلك المقترحات تمهيدًا للموافقة عليه من قبل اللجنة.