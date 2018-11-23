أخبار مصر | عاجل.. تصدع أحد العقارات بفيصل.. والسكان يرددون الشهادتين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصدع أحد العقارات بفيصل.. والسكان يرددون الشهادتين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد انتشار حالة من الفزع بين سكان أحد العقارات في شارع فيصل بعد تصدع جدان العقار.

وبحسب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل رصد تصدع أحد الجدران وإخلاء السكان للعقار، في حين ردد البعض الشهادتين.