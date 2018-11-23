شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تشارك فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة النقل، فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الذى ينظمه الإعلامى أسامة كمال، حيث تم تخصيص جناح خاص بوزارة النقل لمشاركة الهيئات والشركات التابعة لها. وتعرض الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مشروعاتها التكنولوجية خلال المعرض، ويعرض وزير النقل فى اليوم الثانى للمؤتمر خلال جلسة نقاشية يديرها الإعلامى أسامة كمال مشروعات الوزارة وخططها الاستثمارية.

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