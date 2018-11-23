شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق كوبرى أكتوبر جزئيا.. محافظ الجيزة يناشد الالتزام بالتعليمات منعا للزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وسرعة تنفيذ الأعمال وإزالة كافة المعوقات على كوبرى 6 أكتوبر وإعادة الشئ لأصله عقب الانتهاء لتسهيل الحركة المرورية، على أن يتم نشر خدمات مرورية ووضع إشارات ولوحات إرشادية لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.

وشدد محافظ الجيزة على كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها ورفع الإشغالات لتيسير حركة المركبات ، مناشداً المواطنين بضرورة إتباع التعليمات المرورية لتلافى الزحام ومنع التكدسات.