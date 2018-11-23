شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سلخانات تعذيب قطر وسيلة "تميم" لإسكات صوت المعارضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زال تنظيم الحمدين، يواصل انتهاكاته ضد المعارضين القطريين، فى ظل استمرار حملات المعارضة القطرية لفضح النظام القطرى، لينشر أمير قطر تميم بن حمد، سلخانات تعذيب فى السجون القطرية.
وفى هذا السياق أكد حساب "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن سجون قطر السرية تعد جحيم المعارضين فى العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف الحساب التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين حول سجون قطر إلى سلخانات لتعذيب المعارضين والعمال الأجانب ما دفع أصوات دولية للتحرك من أجل إدانة الإجرام القطرى.
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