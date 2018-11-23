شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى الجلاء بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إجراء عملية إغلاق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين للقادم من وإلى القاهرة والجيزة لمدة 3 أيام، بسبب أعمال تطوير وصيانة فواصل للكوبرى وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وبدأت تلك اﻷعمال الساعة 1 صباح اليوم الجمعة وحتى 6 صباح اﻷحد المقبل، على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بحركة السيارات فى كلا الاتجاهين، وذلك لإجراء أعمال صيانة "الفواصل المعدنية وتجديد طبقة الأيبوكسى" لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة المرور، وتخصيص كوبرى "6 أكتوبر" كمحور بديل إذا اضطرت الشركة لغلق الكوبرى بشكل كلى.

واتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة وكافة الأجهزة المعنية التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور، ورفع أية إشغالات قد تعوق مرور السيارات فى طريقها للمحاور البديلة، ونشر الخدمات المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .