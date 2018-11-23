أخبار مصر | اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه بمناطق (كفر طهرمس ـ فيصل ومتفرعاته ـ الهرم ومتفرعاته ـ منشية البكاري ـ المريوطية ـ المنصورية) لمدة 6 ساعات.

ابتداءً من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح غدا السبت، نظرا لتنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بنادي الرماية أحد مصادر المياه المغذية لمناطق فيصل والهرم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه قبل تلك الفترة، فيما تدبر الشركة سيارات محملة بالمياه صالحة للشرب في الأماكن المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.