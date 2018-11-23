مصر | بعد ضبطهما على فراش الزوجية.. عامل يقتل عشيق زوجته بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضبطهما على فراش الزوجية.. عامل يقتل عشيق زوجته بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عامل بالوراق، على قتل عشيق زوجته بعدما ضبطه في أحضانها على فراش الزوجية، على الرغم من مرور 50 يومًا فقط على زواجهما.

تعود تفاصيل الواقعة عندما عاد الزوج مبكرًا من عمله إلى المنزل، فسمع أصواتًا غريبة تخرج من حجرة النوم، ليفتح الحجرة فورًا فيصدم بوجود زوجته عارية في أحضان عشيقها، فجن جنونه وعلى الفور استل سكينًا من المطبخ وطعن العشق عدة طعنات أوت بحياته في الحال، في حين تمكنت الزوجة من الهروب.

وأبلغ الأهالي عن الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من ضبط الزوج وزوجته، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.