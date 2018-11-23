شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تقدم كشف حساب الموسم السياحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن المرحلة المقبلة تشهد تزايدا فى إضافة الغرف الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية المطلة على البحر المتوسط، مشيرةً إلى أن تم توقيع عقد مع شركة عالمية متخصصة فى إدارة المنتجعات ومقاصد الترفيه فى مصر، هو مؤشر مهم على عودة السياحة ورغبة الشركات فى العمل مع مصر، خصوصاً أن هذه الشركة تعمل فى مايوريكا، ودبى وميامى، وستدير، بجانب الفنادق، مشروعات سياحية أخرى.

وأضافت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى، أمس، أن القيادة السياسية والحكومة تدعمان القطاع السياحى بكل قوة، لافتةً إلى أنه تم الوصول لحلول فى بعض الملفات الهامة، مثل العمرة التى تم فتحها على مدار العام، كذلك انتخابات الغرف السياحية، مؤكدةً أن القطاع الخاص يمثل 98% من السياحة ويلعب دوراً مهماً مع الحكومة.

وتابعت المشاط أن مؤشرات الموسم السياحى جيدة، كما أن مدينة شرم الشيخ أصبحت عاصمة لسياحة المؤتمرات، منبهةً إلى أن العالم يضم 190 دولة تسعى مصر لجذب سائحين منها ولا تقف على سوق سياحية معينة، إذ إن توقف تسيير الرحلات من بعض الأسواق كان دافعاً لتعويض الحركة من أسواق جديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أنها ناقشت مع عدد من أعضاء مجلس العموم البريطانى، على هامش مشاركتها فى معرض لندن السياحى، من 5 لـ7 نوفمبر الجارى، أسباب استمرار حظر بريطانيا السفر إلى شرم الشيخ حتى الآن، خاصة أن العالم كله يعلم أنها مدينة آمنة، وباتت عاصمة لسياحة المؤتمرات الدولية، حيث استضافت مؤتمرات كبيرة مثل منتدى شباب العالم، والذى حضره نحو 5 آلاف شاب من نحو 65 دولة، والمؤتمر العالمى للتنوع البيولوجى المقام حالياً، كما ستستضيف مؤتمر الكوميسا فى ديسمبر المقبل وغيره، منوهة إلى أن الجانب البريطانى اعترف بتلك الحقائق، مؤكداً دعمه لعودة السياح البريطانيين لشرم الشيخ.

وأوضحت المشاط أن وزارة السياحة تعمل على تغيير المفاهيم السياحية، حيث يتم العمل على نشر مفاهيم حديثة تساهم بشكل كبير فى الترويج للسياحة المصرية بالخارج، بجانب تطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، خاصة الخدمات الفندقية. وأشارت الوزيرة إلى أن «رؤية مصر 2030» تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن نجاح ملف السياحة يتطلب مشاركة جماعية من كافة أفراد المجتمع.

وتابعت الوزيرة أن بورصة لندن شهدت الترويج للمتحف المصرى الكبير، حيث تم وضع مجسم كامل للمتحف داخل الجناح المصرى فى البورصة، والذى تضمن تمثالين لرمسيس الثانى، وصورا ثلاثية الأبعاد للقناع الذهبى للملك توت عنخ آمون، وكرسى العرش الخاص به، و4 مسلات ديجيتال يوجد بها خريطة مصر السياحية بشكل كامل.

ولفتت المشاط إلى أن وزارة الآثار شاركت لأول مرة بشكل رسمى فى بورصة لندن، حيث حضر مدير مشروع المتحف المصرى الكبير ضمن الوفد المصرى لتعريف زوار المعرض بالمتحف والكنوز التى سيعرضها، وتم تصميم تجربة تفاعلية للزائرين باستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد يشاهدون من خلالها لقطات مصورة بتقنية 360 درجة لبعض الأماكن السياحية المصرية فى البحر الأحمر وسيناء.

ونبهت الوزيرة إلى أن بورصة لندن شهدت نقلة فى أسلوب الترويج للمقصد السياحى المعتمد على التكنولوجيا، ستتم الاستفادة منها فى بورصة برلين للسياحة، موضحة أنها عقدت خلال البورصة عدة لقاءات مهنية، تم خلالها التأكيد على دعم الدولة لقطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد، الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لعام 2018-2020، والذى بدأ العمل به مطلع نوفمبر الجارى، ويستمر حتى إبريل 2020، معربةً عن أملها فى أن يكون لكل عائلة مصرية شخص واحد على الأقل فى القطاع السياحى بمجالات المختلفة، خصوصاً أن القطاع السياحى يشهد تعافياً كبيراً وملحوظاً.