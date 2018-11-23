شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 23/11/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة فى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 15 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 14 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 17 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة، ومتقلبة بين غائمة جزئياً وغائمة في عموم المناطق.

ويتوقع هطول زخات رعدية من المطر بمشيئة الله في العديد من المناطق، تكون غزيرة على فترات ومترافقة بهطول زخات من البَرَد.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط في جنوب المملكة.

في خليج العقبة: -الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-40 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة ومتقلبة بين غائمة جزئياً وغائمة في عموم المناطق.

ويتوقع هطول زخات، متوسطة الشدة، من الأمطار بمشيئة الله في العديد من المناطق.

تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.