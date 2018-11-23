شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اعتمادات جديدة للأوقاف لتجديد الخطاب الدينى ومخصصات للمستحقين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الأوقاف، 4 اعتمادات فى مجال مخصصات للمواطنين وافتتاحات لمنشآت فى جانب تجديد الخطاب الدينى، حيث اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الخميس افتتاح اثنتين وعشرون مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى 139 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي .

قال بيان صحفى، إن القرار يأتى في إطار سعي وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتجديد الخطاب الديني.

وبالتزامن مع زيارة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمحافظة شمال سيناء يتم افتتاح مسجد الجنايني بمدينة بئر العبد غدًا الجمعة، ويقوم بأداء خطبة الجمعة الشيخ سيد حمزة مفتش المساجد بمدينة بئر العبد .

وفي إطار دورها في خدمة المجتمع تبدأ وزارة الأوقاف في توزيع بطانية الشتاء غدًا الجمعة 23 / 11 /2018م ، حيث يتم توزيع أول ألف بطانية ، منها خمسمائة تم تخصيصها لقرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ، وثلاثمائة لعزبة سعيد بقرية المعايدة بمركز أبنوب بمدينة أسيوط ، ومائتين للأسر الأولى بالرعاية من المسجلين بالديوان العام ، إضافة إلى مائة مقعد دراسي تم إهداؤها إلى محافظة أسوان لعدد ثلاثمائة تلميذ . وقررت الوزارة البدء في توزيع مائتين وخمسين طن سلع غذائية سيبدأ توزيعها على المحافظات خلال الأسبوع المقبل ، تم تخصيص اثنا عشر طنا ونصف منها لمحافظة شمال سيناء . وكانت وزارة الأوقاف قد تعهدت ببناء 270 منزلا بقرية الروضة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم تسليم نحو نحو 50 % منها يوم الجمعة المقبلة. يذكر أن الأوقاف افتتحت هذا العام 3 مراكز ثقافية بشمال سيناء وعددا من المدارس القرآنية لاقت إقبالا كبيرا من أهالي سيناء بما يؤكد دعمهم للفكر الإسلامي الوسطى لدعاة الأوقاف، كما خصصت 25 طن لحوم من مشروع لحوم الأضاحي تم توزي ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ؛ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للحادث الإرهابي الذى شهدته المدينة، كما يشهد تسليم 135 منزلا تم تجهيزها على حساب الأوقاف. ووجه وزير الأوقاف، التحية لأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل لدورهم الكبير في التصدى للإرهاب واقتلاعه من جذوره والنجاح الذي حققته القوات المسلحة في عملية سيناء الشاملة 2018 ودفع جهود التنمية الشاملة في سيناء .. قائلا : "تواجه قواتنا المسلحة الباسلة بشجاعة وبطولة متميزة فلول العناصر الإرهابية والمتطرفين".

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اعتمادات جديدة للأوقاف لتجديد الخطاب الدينى ومخصصات للمستحقين.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .