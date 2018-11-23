أخبار مصر | "فوربس" الأمريكية: السيسي من أكثر زعماء الشرق الأوسط شهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فوربس" الأمريكية: السيسي من أكثر زعماء الشرق الأوسط شهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية عن الزعماء الأكثر شهرة في العالم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أكثر زعماء الشرق الأوسط شهرة في عام 2018.

وضم التصنيف أيضَا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وعلي خامنئي الزعيم الإيراني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد.

ويعتمد التصنيف على كون الزعيم معروفًا في جميع دول العالم وليس فقط معروفًا في بلاده.