أخبار مصر | رئيس حزب الوفد يحيل السيد البدوي للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد يحيل السيد البدوي للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، تشكيل لجنة وإحالة السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، للتحقيق، وذلك على خلفية تورطه فيما يحدث داخل الحزب.

وكان أبو شقة عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الخميس، مع الهيئة العليا للحزب، لمناقشة الرد على عقد مؤتمر صحفي لعدد من قيادات حزب الوفد.