شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية: مصر الأعلى من بلدان الشرق الأوسط في الإصابة بمرض التصلب المتعدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي للإنسان في مقتبل العمر، عقدت الجمعية المصرية لرعاية مرضي التصلب المتعدد «رعاية»، لقاء إعلامي يهدف إلى إلقاء الضوء على مرض التصلب المتعدد والأعباء المباشرة والغير مباشرة لهذا المرض، وشهد اللقاء لفيف من الإعلاميين وكبار أساتذة المخ والأعصاب في مصر والمملكة العربية السعودية.

وشارك، أكثر من مريض بالتصلب المتعدد، من الحاضرين تجربتهم مع المرض وكيف تمكنوا من التأقلم معه، وعلي الرغم من قدرتهم على التعايش مع المرض، إلا أنهم أجمعوا أن الجزء الأكبر من المعاناة يأتي من عدم قدرة المجتمع على فهم المرض ومعاونتهم على التغلب على أوجاعه.

وفي حديثه عن أعراض مرض التصلب المتعدد وتحديات التشخيص، أوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، أن التصلب المتعدد مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي، والذي يشمل المخ والنخاع الشوكي والأعصاب البصرية، وأن هناك نوعان للمرض: التصلب المتعدد الانتكاسى الثانويRRMS والتصلب المتعدد التقدمى الأولىPPMS، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي، مما قد يسبب أعراضًا تختلف في حدتها من شخص إلى أخر، التي تصل إلى حد العجز لكلي أو الجزئي في حالات مرضي لتصلب المتعدد التقدمى الأولىPPMS.

كما صرحت الدكتورة دينا زمزم – أستاذ مساعد المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس: «أن عملية التعايش مع المرض ليست صعبة، ولكنها تحتاج إلى أبطال قادرين على التمسك بحياتهم الطبيعية، وعدم اليأس، كما أكدت على أهمية التواصل مع أشخاص يمرون بتجربة مثيله، فهذا الأمر له أكبر الأثر في تحسين وضع المريض النفسي والمعنوي، كما نصحت المرضى بالاهتمام بالعلاج الطبيعي، والذي من شأنه أن يقوي العضلات، وأن يساعد المرضي على استعادة نشاطهم بعد النوبات القوية من المرض، إضافة إلى الالتزام بالعلاج الدوائي.

وكان من أهم فعاليات المؤتمر، الكشف عن دراسة أجرتها جمعية رعاية لقياس الأعباء المباشرة والغير مباشرة لمرض التصلب المتعدد، على المريض، الآسرة والمجتمع.

وقد أوضحت هذه الدراسة أن عدد المصابين بالتصلب المتعدد في مصر قد يتراوح من ٢٥ – ٤٠ ألف شخص، وهو الأعلى في جميع بلدان الشرق الأوسط. كما أن ٥٦٪ من مرضي التصلب المتعدد بدون عمل أو فقدوا وظائفهم، وأن متوسط أعمار المرضي في مصر هو ٣٣ سنه. كما أظهرت الدراسة أنه في حال تأخر العلاج فإن أكثر من ٥٠٪ من مرضي التصلب المتعدد الانتكاسى الثانوي RRMS يعانون من تدهور الحالة الصحية إلى التصلب المتعدد التقدمى الأولى PPMS.

وقد عقب الدكتور مجد زكريا أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس على نتائج البحث الميداني الجديدة قائلًا: «أن الطبيعة المتقلبة للمرض تُؤثر بشكل كبير على طريقة تفكير وعقلية الأشخاص الذين يعانون من مرض التَّصلب المتعدد، بل ويمتد هذا التأثير السلبي إلى الشركاء الداعمين وحياتهم اليومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتزاماتهم الاجتماعية.»

كما أشاد زكريا، بما قدمته الدولة خلال الفترة الماضية من اهتمام لعلاج مرض التصلب المتعدد، ومنها توفير العلاج بالمجان لمرضى النوع الإنتكاسى الثانوي، ما أدى إلى زيادة الوعي بالمرض وانعكس هذا على الوقت الذي يأخذه المريض للتشخيص منذ وقت ظهور الأعراض، مضيفا أن عدد الهجمات لمرض التصلب المتعدد أصبحت أقل بنسبة ٥٠٪ منذ عام ٢٠١٥، وهذا نتيجة لتسهيل العلاج لمرضى التصلب المتعدد من التأمين صحي والعلاج على نفقة الدولة بالمجان وأن المستقبل القريب يحمل أخبارا رائعة للمرضى التصلب المتعدد التقدمى الثانوي والأولى بوجود علاجات جديدة سوف تغير من تجربة المرضى بحياة أفضل وبطرق أكثر سهولة..

وعن جمعية «ARFA» لمرضى للتصلب المتعدد بالمملكة العربية السعودية، حضرت السيدة فاطمة الزهراني – نائب رئيس الجمعية حيث صرحت: «سعداء بوجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر، والذي يهدف لخدمة المرضى وأسرهم ومساعدتهم على التعايش مع المرض، وأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ونأمل أن تعمل جمعيات التصلب في المنطقة العربية معًا لتحفيز البحث العلمي على على المستوى الدولي، تشجيع تبادل المعلومات بصورة فعالة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمرضى، وذويهم.»

فيما أكد الدكتور محمد سويلم مدير روش في مصر، أن تنظيم لقاء إعلامي للتوعية بمرض التصلب المتعدد جاء إيمانًا من الشركة بدورها في خلق الوعي اللازم لتطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، وأن دور الدولة وجهودها في ذلك المجال لا يمكن إغفاله، وهو ما يتوازى مع ما تقدمه شركات القطاع الخاص من دعم كامل لهذه الجهود، من خلال العمل على ابتكار وتطوير علاجات للأمراض المستعصية وخاصة تلك التي تصيب الشباب في المجتمع.