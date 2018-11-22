شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: المخطط العمراني يهدف لمضاعفة المعمور المصري ليصل إلى 14% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم «يوم مصر» بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 فعالياته الخميس، وتضمن عدة جلسات نقاشية وموائد مستديرة ناقشت عددًا من الموضوعات الهامة والتي شارك بها عددًا من الوزراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية.

وتضمن اليوم بحسب بيان، عقد مائدة مستديرة بعنوان «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» وأدارت الجلسة الأستاذة رانيا هدايا مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر وشارك بالجلسة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ليلى اسكندر وزير سابق ومؤسسة التنمية المجتمعية والمهندس طارق شكري رئيس شركة عربية القابضة للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري.

ومن جانبه أشار عاصم الجزار إلى تعريف الحضر بوصفه تعريف ثلاثي الأبعاد يضم بعد جغرافي وآخر ديموغرافي مرتبط باعتبار سكاني من حيث الكثافة والتعداد وبعد سيسيولوجي وهو ذلك الذي يعتمد على سلوك البشر ونمط الحياة مشيرًا إلى انتشار ظاهرة تريف الحضر مؤخرًا بمصر وهي الهجرة من الريف للمدينة ما جعل هوامش العمران في كثير من المدن ريفية ليعيش الشخص في المدينة بسلوكه الريفي مشيرًا إلى أن الحضر لا يمكن فيه فصل الأبعاد الثلاث.

ولفت الجزار إلى المخطط الاستراتيجي القومي للمخطط العمراني في مصر 2052، مشيرًا إلى أن الحيز المكاني من المعمور المصري أصبح غير قادرًا اقتصاديًا على إعالتنا موضحًا أن نسبة 7% فقط هي المساحة المأهولة في مصر وأصبحت غير قادرة على أحداث مردود اقتصادي يغطي عدد السكان.

وأضاف د-عاصم أن المخطط العمراني يتضمن حلًا بمضاعفة المعمور المصري ليصل إلى نسبة من 12: 14% من مساحة الأرض المأهولة لتوليد مساحات جديدة تتضمن أنشطة جديدة.

ولفت عاصم الجزار إلى أن شبكة الطرق القومية كانت تمثل الحل الأول لمضاعفة هذا المعمور لتنتهي تلك الشبكة من الطرق بنقاط ومحاور تجذب المدن الجدية وتربطها.

وعن العاصمة الإدارية الجديدة أشار د-عاصم الجزار إلى أن الهدف منها هو تحقيق الاستدامة بتحقيق مجتمع مستدام يعمل ومجتمع مستدام يعيش قائلًا العاصمة الإدارية الجديدة ليست ما نبنيها إنما هي تشمل القاهرة بتراثها التاريخي والثقافي إلى جانب المركز الإداري الجديد للمال والأعمال والذي يطلق عليه العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح د-عاصم أن تجربة مصر في المدن الجديدة من أكبر تجارب العالم في المدن الجديدة ومن أكبر نسب الانتقال للسكان للمدن الجديدة وأضاف أن العشوائيات تعد مشكلة اقتصادية اجتماعية يظهر وجهها على الشكل العمراني وهي اسم غير موجود في القانون.

وأشارت د-ليلي اسكندر إلى دور المجتمع المدني مؤكدة على أنه يستطيع لعب أدوار هامه في الحضر ومساعدة الناس على الانتقال وتحسين أوضاع من انتقلوا متابعة أن هناك غياب للوسطاء حيث أعدادهم ليست كافيه وأدوارهم محدودة.

وشددت على دور المجتمع المدني لافتة إلى دوره فيما يخص قضية مثلث ماسبيرو حيث استطاع إدارة الحوار واعطي الأفراد الثقة ما جعل الأمر يمر بهدوء وسلام.

يشار إلى أن د-هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قامت بافتتاح سوق مصر على هامش فعاليات اليوم الختامي «يوم مصر» بأعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الختامي «يوم مصر» تضمنت عقد جلسات لمناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.