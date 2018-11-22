شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. محافظ البحر الأحمر يوقف لنش سياحي 3 أشهر ويغرمه 50 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وقف أحد اللنشات السياحية التي تعمل في مجال سياحة غطس السفاري ٣ أشهر عن العمل والغرامة ٥٠ ألف جنيه، وسحب ترخيص مزاولة مهنة الغوص والأنشطة البحرية من مرشدي الرحلة وإحالة ريس ومالك اللنش للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مرسي علم.

وأوضح بيان، الخميس، أن ذلك جاء بناء على المذكرة المقدمة من محميات البحر الأحمر بعد ضبط طاقم اللنش السياحي خلال استدراج وجذب أسماك القرش لسطح الماء من خلال اطعامه باستخدام الدجاج واللحوم خلال رحلة غطس بالجزر البعيدة بالبحر الأحمر، حيث تعد هذه الأنشطة البشرية مخالفة بيئيا وتتسبب في تعير سلوك بعض أسماك القرش بالبحر الأحمر بيان من محميات البحر الأحمر بخصوص المركب المخالفة التي قام طاقمها بتغذية أسماك القرش في منطقة أبوالكيزان وفي ضوء أحكام القانون وقرارات وزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر بحظر صيد وتغذية أسماك القرش في البحر الأحمر وبعد موافقة السيد محافظ البحر الأحمر لمخالفتهم لأحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، أنه تم الوصول لبيانات المركب السياحي التي كانت تقوم بإطعام أسماك القرش في منطقة الجزر بالبحر الأحمر واثارت استهجان ورفض خبراء البيئة البحرية وأضاف غلاب أنه اتُّخذت الإجراءات القانونية ضد المركب السياحي وطاقمه لأن هذه الأعمال المخالفة لها تأثيرات خطيرة على منظومة التوازن البيئي وسلوك أسماك القرش في البحر الأحمر وستتّخذ الإجراءات القانونية ضد المركب المخالفة في إطار القانون.

كان اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، كلف الدكتور أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الأحمر، بالبحث عن مركب سياحي تقوم بإلقاء الأطعمة «دجاج» لأسماك القرش لمشاهدتها وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وكانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إدارة عدة بلاغات من العاملين بالأنشطة البحرية بقيام أحد المراكب السياحية بإلقاء أطعمة لأسماك القرش لتصويرها ومشاهدتها على سطح الماء.