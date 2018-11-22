شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر: استطعنا خلال 4 سنوات مضاعفة قدرتنا على توليد الطاقة الكهربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقدت مائدة مستديرة بعنوان «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة» شارك بها كلا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد أبوبكر، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة- عربية، الدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة اتكيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة كابيتال.

وأكد محمد شاكر أنه تم التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء في 2014 عن طريق محطات مشروعات الخطة العاجلة واستكمال محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها قبل 2014 بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية استطعنا مضاعفة قدرتنا على توليد الطاقة الكهربية، منوها عن جهد العاملين بقطاع الكهرباء في هذا المجال.

وأضاف شاكر أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2025 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، مشيرًا إلى مستقبل الطاقة المتجددة في مصر تهدف إلى الوصول بها إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022.

وأشار شاكر إلى مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2022 والتي تتمثل في نظام المزايدات العلنية، المناقصات التنافسية بنظام BOO، وتعريفة التغذية، مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام «EPC».

ومن جانبه أشار د- خالد أبوبكر إلى أن التنوع في مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من العوامل الهامة للوصول لأهداف رؤية مصر 2030 فيما يخص مجال الطاقة.

كما أكد د- شريف الجبلي أن القطاع الخاص بدأ في مجال الكهرباء منذ 2014، مؤكدا أننا ننافس الآن شركات عالمية كبري، موجها الشكر لوزارة الكهرباء ومعالي الوزير على ما تم في قطاع الكهرباء والقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأوضح الجبلي أنه يتم فتح سوق جديد للطاقة المتجددة في مصر يستطيع بشكل كبير أن ينمو بمساعدة القطاع الخاص، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.

وقامت د- هالة السعيد بالمشاركة في نهاية تلك المائدة حيث أكدت أن مشكلة انقطاع الكهرباء كانت تؤثر على المستشفيات والمصانع وبالتالي التأثير على الاستثمار في مصر، مؤكدة أننا نصدر اليوم الكهرباء وخطوط المد وهي نقلة نوعية في البنية الأساسية في مصر، منوهة عن التقرير الطوعي المصري الذي تم تقديمه للأمم المتحدة، مؤكدة على الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أنه في إطار الاهتمام بالشباب كان مصاحب للبعثة المصرية في الأمم المتحدة آنذاك 4 من الشباب المصري قام بعرض تجاربهم في الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال المدن الخضراء.

وكانت د- هالة السعيد: وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد افتتحت الخميس «يوم مصر» بمشاركة كلا من السفير- خليل إبراهيم الذوادي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد- ريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، والذي تم افتتاحه بعنوان «الانطلاق نحو العمل» بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، السيد- عبدالفتاح السيسي في 19 نوفمبر الجاري واستمرت فعالياته حتى اليوم الخميس، وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.