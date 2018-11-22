شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ٢ من المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبده عبداللاه أبوالخير، من أهالي الـ١٦محتجزا مصريا بطبرق في ليبيا، إن شقيقه محمد، وابن عمه كريم محمد عبداللاه، اللذين كانا محتجزين لدى رجل أعمال ليبي ضمن ١٦ من أبناء قرية الهرده بمركز مطوبس، وصلا إلى أرض الوطن مساء الخميس.

ووصل العاملان لجمرك السلوم واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيالهما وأخلت سبيلهما. وذكر أن بقية المحتجزين فهم طرف رجال الأمن الليبي، وجهاز مكافحة الإرهاب الليبي لإجراء التحقيقات معهم وبعد الانتهاء منها سيتم الإفراج عنهم.