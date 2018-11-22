شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يتنصل من لائحة الجزاءات: مجرد اقتراح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الجدل داخل الأوساط الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد تداول لائحة جزاءات أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقى، ونشرتها «المصرى اليوم»، فى الوقت الذى تنصل فيه قيادات المجلس، ممثلة فى رئيسه مكرم محمد أحمد، ووكيله عبدالفتاح الجبالى، من اللائحة، مؤكدين أنها مجرد مقترح ولم ترق لكونها مسودة.

وقال عبدالفتاح الجبالى، وكيل المجلس، لـ«المصرى اليوم»: «ما تم تداوله حول ما يسمى لائحة جزاءات المجلس هو مجرد مقترح قدمته لجنة الشكاوى داخل المجلس ولم يصل لكونه مشروعًا».

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريحات صحفية، إن لائحة الجزاءات لاتزال مقترحا، وسيتم عرضها على المجلس فى الاجتماع المقبل لمناقشتها والتشاور بشأن بنودها.

من جانبه، أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لـ«المصرى اليوم»، أن اللائحة لم تصله بشكل رسمى وسيطلبها من مكرم محمد أحمد لمراجعتها وإبداء رأى مجلس النقابة فيها.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس «الصحفيين»، لـ«المصرى اليوم»، إن ما حدث بحسب معلوماته هو أن المجلس الأعلى بكامل تشكيله رفض اللائحة التى أعدها جمال شوقى وتبرأ منها، مضيفًا: «أظن أن مقترح اللائحة الذى تم تسريبه (بالون اختبار) لبيان مدى تقبل الوسط الصحفى والإعلامى لها»، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة النظر فى قوانين الصحافة والإعلام لأنها «ستقضى على المهنة».

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، على صفحته بموقع «فيس بوك»: «لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام اغتصاب تشريعى وجريمة دستورية متكاملة الأركان- إذا كان الموضوع كله جاداً- لكن هل المهنة التى تم إعدامها بالتشريع يمكن أن تخشى عليها من الموت باللوائح».

وأكد حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، فى بيان، رفض النقابة بعض مواد لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس «لما فيها من تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه فى القانون».