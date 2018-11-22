شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري» بعد زيادة رسوم السينما والمسارح: «سيبوا الناس تتنفس شوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن السينما والمسرح حائط الصد الأول في مواجهة الإرهاب، مطالبا من الحكومة بالتراجع عن قرار رفع زيادة أسعارها. وأضاف «بكري»، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة قررت زيادة أسعار المسارح والسينما والقطارات لصالح الجمعيات الخيرية.

وأشار «بكري» إلى أن قرار الحكومة السابق أثار ردود أفعال عند كثير من المتابعين، وتساءل ماذا ستجني الحكومة جراء قرار الزيادة الأخير و«فين الجمهور اللي معاه فلوس عشان تدخل السينما أو المسارح»، هو قرار يصيب بالإحباط، متابعا «سيبوا الناس تتنفس شوية». وطالب بكري، بضرورة تقديم تسهيلات للسينما والمسرح حتى يقوم بتوعية المواطنين ويقف ضد الأفكار التكفيرية.