شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غدًا بدء تنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية بكوبري 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة لرفع المعوقات بالطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، سيتم اعتباراً من غد الجمعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر بنطاق المحافظة على أن تستمر الأعمال خلال أيام «الجمعة، السبت، الأحد» من كل أسبوع ولمدة شهر من الساعة الـ12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 مساء.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الأعمال تشمل «صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية» للكوبري، مشيرةً إلى اضطرارها لغلق الكوبرى بشكل جزئي خلال فترات تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بسير السيارات .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وسرعة تنفيذ الأعمال وإزالة كافة المعوقات عقب الانتهاء لتسهيل الحركة المرورية، على أن يتم نشر خدمات مرورية ووضع إشارات ولوحات إرشادية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وشدد محافظ الجيزة على كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها ورفع الإشغالات لتيسير حركة المركبات، مناشداً السادة المواطنين بضرورة إتباع التعليمات المرورية لتلافى الزحام ومنع التكدسات.