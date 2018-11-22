شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد وصيانة 200 مسجد وافتتاحها قبل نهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م المديرية اسم المسجد 1. شمال سيناء الجناين – بئر العبد 2. المنوفية الكومي – كفر تبلوها – تلا 3. أحمد الكومي – الكوم الأحمر – منوف 4. الجيزة القللي – أطفيح 5. قنا نجع راوي – أولاد نجم بهجورة – نجع حمادي 6. أحمد الزير – المداكير – الوقف 7. نجع معين – الكلاحين – قفط 8. السلام – أبو مناع غرب – دشنا 9. الفيوم الحاج شوبك – يوسف الصديق 10. أسيوط الرحمن – المعابدة الغربية – ابنوب 11. أسوان السيدة عائشة – مزلقان بلانة – عنيبة – نصر النوبه 12. بني سويف نور الإسلام- عزبة حمد عبد – سمسطا 13. سوهاج سوهاج الزراعة – ساقلته 14. أبو شوشه –المدمر – طما 15. القاضي الخضري – جرجا 16. الرحمن – الجلايلة – دار السلام 17. آل جاد – الحريدية – المراغة 18. الرحمن – نجع النخيلة – جرجا 19. الصحابة – القلمان – جرجا 20. الشهيد عبد المنعم رياض – أولاد سيد سنورب 21. آل عثمان – عرابة أبو دهب – سوهاج 22. الشهيد عبد المنعم رياض – الشنشيفي – ساقلته 23. آل حمد – العمور – المراغة 24. آل رمضان – بهاليل – الجزيرة 25. الكبير – أولاد أحمد – بني هلال – المراغة 26. آل البيت – الجريدات – طهطا 27. عباد الرحمن- بناويط 28. الشرقية الكبير – القصبي غرب – صان الحجر 29. الزراعة – ساقلته 14. أبو شوشه –المدمر – طما 15. القاضي الخضري – جرجا 16. الرحمن – الجلايلة – دار السلام 17. آل جاد – الحريدية – المراغة 18. الرحمن – نجع النخيلة – جرجا 19. الصحابة – القلمان – جرجا 20. الشهيد عبد المنعم رياض – أولاد سيد سنورب 21. آل عثمان – عرابة أبو دهب – سوهاج 22. الشهيد عبد المنعم رياض – الشنشيفي – ساقلته 23. آل حمد – العمور – المراغة 24. آل رمضان – بهاليل – الجزيرة 25. الكبير – أولاد أحمد – بني هلال – المراغة 26. آل البيت – الجريدات – طهطا 27. عباد الرحمن- بناويط 28. الشرقية الكبير – القصبي غرب – صان الحجر 29. مرسى مطروح صلاح الدين حسنبك – مرسى مطروح 30. المطريح – القصر 31. نور الإسلام – السلوم 32. أبو بكر الصديق – الطبو – السلوم 33. صلاح الدين حسنبك – مرسى مطروح 30. المطريح – القصر 31. نور الإسلام – السلوم 32. أبو بكر الصديق – الطبو – السلوم 33. البحيرة الفرقان – قرية محمد رفعت – حوش عيسى 34. فيكتوريا – شبرا خيت 35. الباجوري – أيتاي البارود 36. الصيرفي – أبو حمص 37. الدفراوي – دمنهور 38. أبو خطوة – الرحمانية 39. الأدكاوي – المحمودية الفرقان – قرية محمد رفعت – حوش عيسى 34. فيكتوريا – شبرا خيت 35. الباجوري – أيتاي البارود 36. الصيرفي – أبو حمص 37. الدفراوي – دمنهور 38. أبو خطوة – الرحمانية 39. الأدكاوي – المحمودية

شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد وصيانة 200 مسجد وافتتاحها قبل نهاية العام الحالى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .