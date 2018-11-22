شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إحالة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد السابق، للتحقيق لتورطه فيما يحدث من أزمات داخل حزب الوفد . كانت الهيئة الوفدية عقدت مؤتمرا اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، للرد على المفصولين بعد تشككهم فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

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