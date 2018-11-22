شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الداخلية: التحقيق مع علاء عبد العال بسبب واقعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء عثمان الدسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخليه بإجراء تحقيق مع الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لما بدر منه اثناء مباراة الفريق مع نادي الزمالك.

شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الداخلية: التحقيق مع علاء عبد العال بسبب واقعة الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .