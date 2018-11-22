شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تكرم العالم المصرى محمد النجار تقديرا لأبحاثه فى النانو تكونولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم الخميس العالم المصرى الدكتور محمد إسماعيل النجار ضمن 10 علماء دوليين تقديرا لمساهماته فى الأبحاث العلمية فى مجال النانو تكونولوجي.

وقد صرح السفير إيهاب بدوى سفير جمهورية مصر العربية فى باريس والمندوب الدائم لدى اليونسكو - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش مشاركته فى الاحتفالية التى نظمتها اليونسكو بهذه المناسبة بمقرها بباريس ، بأن تكريم العالم المصرى محمد إسماعيل النجار من قبل اليونسكو يؤكد مجددا بأن مصر زاخرة بالعلماء والخبراء الذين استطاعوا أن يحتلوا مكانة مهمة فى مختلف دول العالم بتحقيقهم إنجازات فى مجالات متنوعة.

وأكد بدوى ، من ناحية أخرى ، حرص الدولة المصرية على دعم و مد جسور التواصل مع العلماء لدعم ثقافة الإبتكار والإبداع وتطويع البحث العلمى فى خدمة النمو والاقتصاد والاستعانة بهؤلاء العلماء لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030".

ويشار إلى أن محمد إسماعيل النجار هو خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة وأمضى أكثر من 30 عامًا فى المجال الأكاديمى والصناعى من خلاله عمله فى مصر والولايات المتحدة وكندا والسويد والإمارات ، ويعد المدير المؤسس لمختبر (VLSI) فى جامعة ولاية أوهايو ، وهو أحد أهم الكيانات البحثية فى مجال الدوائر المتكاملة التناظرية.

كما نال مرتبة كرسى البحث بالمعهد الملكى السويدى للتكنولوجيا وانشأ أنظمة متكاملة للإشارات اللاسلكية المختلطة ، وشارك فى تأسيس العديد من الشركات الناشئة فى خدمات تصميم أشباه الموصلات.

وكان حفل اليونسكو قد شهد أيضا تكريم علماء من روسيا و الولايات المتحدة واستراليا وفنلندا وكازاخستان واليونان وفرنسا والنمسا.

جدير بالإشارة أن اليونسكو أطلقت برنامجا - بالتنسيق مع اللجنة الدولية المعنية بتطوير علوم النانو تكنولوجي، وبدعم من الحكومة الروسية - فى عام 2010 لدعم الأبحاث العلمية التنموية الخاصة بالنانو تكنولوجي، لاسيما فى قطاعات المياه، والطاقة، والبيئة، والزراعة؛ حيث قدم اكثر من 800 عالم دولى (من اكثر من 100 دولة) أبحاثا فى هذا المجال.