شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام سيارة بأتوبيس على "محور 26 يوليو" يعطل حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي باتوبيس نقل عام ، منذ قليل ،أعلى محور 26 يوليو، في اتجاه ميدان مدينة 6 أكتوبر ما أدى لرفع مستوى الكثافات المرورية.

وانتقل رجال المرور وسيارة إسعاف لموقع الحادث، لرفع السيارة وإعادة حركة المرور لطبيعتها، كما تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة وبطئا في حركة السير في الاتجاه الي مدينة 6 اكتوبر .