أخبار مصر | اصطدام سيارة ملاكي بأتوبيس نقل عام أعلى محور 26 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اصطدام سيارة ملاكي بأتوبيس نقل عام أعلى محور 26 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد محور 26 يوليو، كثافات مرورية مرتفعة وبطء في حركة السير في الاتجاه إلى مدينة 6 أكتوبر.
كان أصيب شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي باتوبيس نقل عام، منذ قليل، أعلى محور 26 يوليو، في اتجاه ميدان مدينة 6 أكتوبر ما أدى لرفع مستوى الكثافات المرورية.
وانتقل رجال المرور وسيارة إسعاف لموقع الحادث، لرفع السيارة وإعادة حركة المرور لطبيعتها، كما تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.
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