شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: الزيادة السكانية سترهق الأسر.. والتكافل الاجتماعي «مهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، الخاص باقتصار الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من يناير المقبل، قائلة إنه كان يجب أن يكون لهذا القرار مقدمات، ولكن الموارد محدودة.

وأوضحت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الخميس، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب، ولكن هناك أسر لا يستطيعون خدمتها بسبب قلة الموارد، مؤكدة أن الزيادة السكانية سترهق الأسر في الوقت الحالي.

وتابع: «لا يوجد موارد كافية لجميع الأسر، ونريد أن يتعلم الأطفال تعليم جيد وتربية سليمة»، لافتة إلى أن التكافل الاجتماعي في هذه الظروف هام للغاية، معقبة: «لازم نشيل بعض واللي كان بيساعد أسرة يساعد أسرتين».

وأشار «فهمي»، إلى أن الطبقة المتوسطة تعاني معاناة شديدة، وأن معاناة الطبقة المتوسطة تؤثر على الاقتصاد.