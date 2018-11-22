شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ محميات طبيعية: الكلاب والقطط المُصدرة إلى الخارج تستخدم في البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية بجامعة السادات، موافقته على ما صرح به مسئولو وزارة الزراعة بشأن تصدير مصر القطط والكلاب، موضحًا أنها ستكون ظاهرة لن تستمر أكثر من عام أو إثنين على الأكثر.

ورجح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من سيزرع المليون»، المُذاع عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن تستخدم الكلاب والقطط المُصدرة إلى الخارج في البحث العلمي، مردفًا: «الصين ووسط وشمال آسيا مش محتاجين كلابنا عشان ياكلوها».

وأضاف، أن تصدير الكلاب والقطط تعتبر مصدر رزق للشباب المصري، موضحًا أنه يتم تصدير أنواع معينة من الكلاب والقطط تتعدى أسعارها عشرات آلاف الجنيهات، موضحًا: «الشاب المصري عنده قدرة عالية جدًا على إخصاب الحيوانات، فيه حيوانات مكنتش بتخلف أول ما وصلت مصر خلفت».

وتابع :«تصدير الكلاب والقطط بتفتح بيوت للشباب»