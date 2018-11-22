شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: تأهيل أصحاب المشاريع خطوة أهم من الحصول على التمويل اللازم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة يسهم في توفير فرص العمل للشباب.

وأضافت جامع، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن معدل توفير الوظائف غير متاح كما كان في السابق سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص التي تتطلب مواصفات ومهارات محددة.

وأشارت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن

شباب الخريجين من الجامعات ومن المدارس الفنية والصناعية، ويقوم الجهاز باستهداف الشباب وعلى أي مواطن يرغب في الحصول على فرصة عمل.

وأضافت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشكلة ليست في إتاحة التمويل، فلابد من البداية تأهيل صاحب المشروع الذي يمتلك الرغبة والجدية ولكنه لا يعرف كيف ينشئ المشروع ولذلك يحصل على برامج تدريبية متخصصة في ذلك الأمر.